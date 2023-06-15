Havuzlarda çocukları bekleyen tehlikeye dikkat!

Havuz mevsimi geldi, çocuklar güneşin tadını çıkartıp havuzda serinlemek istiyor. Ancak riskleri de iyi hesaplamak gerekiyor. Uzmanlar hijyen kurallarına uymayan havuzlarda el ayak ağız hastalığı, rota virüsü gibi birçk hastalığın koyalca bulastığını söylüyor. Aynı risk top havuzları için de geçerli. İşte ayrıntılar... (Haber: Dilşad Dede Taşkın Kamera: Zafer Karakaş)
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