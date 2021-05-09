Çocuklar virüs aşısı olmalı mı? (Bilim Kurulu üyesinden uyarı)
Salgınla ilgili tartışmalardan biri de çocukların aşılanıp aşılanmayacağı... Bilim Kurulu üyesi ve çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof.Dr. Hasan Tezer, ‘‘Toplumsal bağışıklık için çocuklara da aşı yapılması önemli’’ dedi. Kanada'da 12-15 yaş arası çocuklara BioNTech aşısı yapılması için onay çıktığını, Amerika’da da çocuklarda kullanımı için başvuru yapıldığını hatırlatan Tezer, çocuklarla ilgili kararın bilim kurulları tarafından verilmesi gerektiğini söyledi.
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NTV 09.05.2021 - 15:09| Son Güncelleme : 09.05.2021 - 16:05
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