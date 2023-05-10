Çölyak hastalarının sayısı artıyor (Glutensiz ekmek nasıl yapılır?)
Çölyak hastalığı, gluten adı verilen bir çeşit proteine karşı vücudun geliştirdiği antikorlar nedeniyle ortaya çıkıyor. Türkiye'de gluten hassasiyeti yaşayan kişilerin sayısında artış görülüyor. Sadece çölyak hastaları için değil sağlıklı beslenmek isteyenler de glutensiz un tercih edebiliyor. Ancak glutensiz un ile ekmek ve poğaça türevi yiyecekler yapmak biraz uzmanlık istiyor. İşte işin püf noktaları... (Haber: Dilşad Dede Taşkın Kamera: Zafer Karakaş)
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