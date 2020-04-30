Corona virüs: Bilim insanlarından rehavet uyarısı

Corona virüste vaka sayıları da hayatını kaybedenlerin sayısı da düşüyor. İyileşenler hasta olanlardan iki kat daha fazla. Türkiye'nin salgın süreci olumlu yönde ilerliyor. Ancak uzmanlar uyarıyor. Rehavete kapılmak, tüm çabaları boşa çıkarabilir. Olumlu giden tablo tekrar başa dönebilir.
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NTV 30.04.2020 - 09:46| Son Güncelleme : 30.04.2020 - 11:15
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