Corona virüs şarkısı ‘Fight the Virus’un sözleri Türkçe'ye çevrildi
Alvin Oon’un yeni corona virüs (2019-nCoV) salgını hakkındaki şarkısı ‘Fight the Virus’un sözleri Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu (KLİMİK-AGUH) tarafından Türkçe’ye çevrildi.
ntv.com.tr 04.02.2020 - 15:40| Son Güncelleme : 04.02.2020 - 16:00
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