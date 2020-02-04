Corona virüs şarkısı ‘Fight the Virus’un sözleri Türkçe'ye çevrildi

Alvin Oon’un yeni corona virüs (2019-nCoV) salgını hakkındaki şarkısı ‘Fight the Virus’un sözleri Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu (KLİMİK-AGUH) tarafından Türkçe’ye çevrildi.

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