‘‘Corona virüse karşı bağışıklık yıllarca sürebilir’’
Corona virüsle ilgili iki yeni araştırma virüse karşı bağışıklığın en az bir yıl sürdüğünü ortaya koydu. Araştırmalara göre, Corona virüs geçirmiş kişilerin kemik iliğinde ‘‘B hücresi’’ adı verilen ve virüsle yeniden karşılaştığında antikor üretilmesini sağlayan hafıza hücrelere rastlandı. Üstelik uzmanlar, B hücreleri sayesinde oluşan bu bağışıklığın, aşıyla desteklenmesi halinde ömür boyu sürebileceğini öngörüyor.
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NTV 27.05.2021 - 14:50| Son Güncelleme : 27.05.2021 - 15:17
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