Corona virüsle gribi ayırt etmek mümkün mü? (En önemli belirti yüksek ateş)

Corona virüs salgınınıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Ancak hala merak edilen bazı sorular var. Örneğin, bulguları griple karıştırmak mümkün mü ya da kuluçka süresinde henüz tanı koyulmamış bir hasta, hastalığı bulaştırabilir mi? İşte merak edilen soruların yanıtları... (Haber: Melike Şahin Kamera: Cahit Kazan, NTV Haber)

NTV 12.03.2020 - 15:52 | Son Güncelleme : 13.03.2020 - 12:52

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