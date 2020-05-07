Corona virüsün 13 yeni belirtisi açıklandı

Bütün dünyanın kabusu olan corona virüsün 13 yeni belirtisi daha ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, varolan yüksek ateş, kuru öksürük, nefes darlığı, tat ve koku kaybı belirtilerine ishal, boğaz ağrısı, baş ağrısı, yutmada güçlük, eklem ağrıları, ciltte döküntüler ile el ve ayak parmaklarında renk değişikliği de eklendi.
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NTV 07.05.2020 - 09:54| Son Güncelleme : 07.05.2020 - 10:10
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