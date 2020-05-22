Corona virüsün izini sürdüler

Türkiye'ye ilk corona virüs vakaları Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya'dan geldi. Virüs ayda iki kez mutasyona uğradı ancak bu mutasyonlar virüsü zayıflatmadı. Bu tespitler Türk bilim insanlarının Türkiye'deki 30 virüsü incelediği araştırmasından. NTV ekibinden Melike Şahin, araştırmanın yürütücüsü doktor Ogün Adebali ile konuştu.
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NTV Haber 22.05.2020 - 01:50| Son Güncelleme : 22.05.2020 - 02:15
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