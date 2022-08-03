Covid-19'dan ölümler önceki haftaya göre yüzde 57 arttı
Bayramdan önceki hafta coronavirüs vaka sayılarında artış dikkat çekiciydi, ancak hastanelere yansıması oldukça azdı. Bu hafta durum değişti. Yatan hasta sayısı da can kaybı da artmaya başladı. Coronavirüsten ölümler bir önceki haftaya göre yüzde 57 yükseldi. Uzun süredir coronavirüs tedavisi gören Bilgi Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Aydın Uğur da hayatını kaybetti. NTV'den Melike Şahin'e konuşan Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, "Önümüzdeki günlerde covid ölümleri artabilir." uyarılarda bulundu. Haber: Melike Şahin
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NTV Haber 03.08.2022 - 21:15| Son Güncelleme : 03.08.2022 - 21:22
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