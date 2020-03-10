Dijital sağlık asistanlığı neden önemli? (İstanbul'da Sağlık Teknolojileri Zirvesi)
Bu yıl ikinci kez düzenlenen "Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi", bugün İstanbul'da başladı. Marm Asistance Yönetim Kurulu Başkanı Berna Ataç Ökten, NTV ekibinden Pınar İlik Üçer'in sorularını yanıtladı.
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10.03.2020 - 17:51| Son Güncelleme : 10.03.2020 - 18:05
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