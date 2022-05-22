Direksiyonda kalp krizi geçiren doktoru mesai arkadaşları kurtardı
İstanbul’da, Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dahiliye uzmanı olarak çalışan Dr. Güngör Sitar, mesaisine giderken kalp krizi geçirdiğini anlayıp aracını acil servise sürdü. Bilincini kaybederek yere yığılan Sitar’ı mesai arkadaşları yoğun bir mücadeleyle hayata döndürdü. Sitar’a 2 saat boyunca kalp masajı yaptıklarını, şiddetli kanama nedeniyle 100 ünite kan verdiklerini anlatan Doç. Dr. Esra Adıyeke ‘‘Dizilerde görsek bu kadar da olmaz, diyeceğimiz bir durum yaşadık. 10 hastada göreceğimiz tüm komplikasyonları arkadaşımızda gördük’’ dedi. Yapay kalp akciğer makinası ECMO’ya bağlanarak kalp ameliyatına alınan Sitar, ‘‘Gördüğüm en ağır kalp krizi vakasıyım. Mucizevi şekilde hayatta kaldım’’ dedi.
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DHA 22.05.2022 - 12:47| Son Güncelleme : 22.05.2022 - 12:59
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