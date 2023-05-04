Diyet yaparken kilo vermek neden duruyor?

Uzmanlara göre diyet yaparken az hareket etmek, öğün atlamak, az uyumak ve sık sık ara öğün kilo vermeyi durduruyor. Stres de kilo vermeyi zorlaştırıyor. Peki diyette ilk günlerde hızla kilo verilirken, bir müddet sonra kilo verme yavaşlıyorsa ne yapmak gerekiyor? İşte bu sorunun yanıtı...

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