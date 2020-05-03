Duayen doktor Murat Dilmener hayatını kaybetti

Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda corona virüs nedeniyle tedavi gören, İstanbul Tıp Fakültesi'nin duayen hocalarından Prof. Dr. Murat Dilmener hayatını kaybetti. 78 yaşındaki Dilmener'i iyileştirmek için yetiştirdiği öğrenciler de büyük çaba sarf etti, ancak maalesef bu sabah üzücü haber geldi.

NTV 03.05.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 03.05.2020 - 13:41

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