Dünyada ilk: 2 santimetreden kalbe 4 operasyon

Türk hekimleri kalp ameliyatı alanında önemli bir başarıya imza attı. Ankara'da 56 yaşındaki bir hastanın aort kapağı, şah damarı, aort kökü ve aort damarı 2 santimetrelik bir kesiden gerçekleştirilen operasyonla değiştirildi. Bu ameliyatta dünyada ilk kez biyolojik kapak ve damar kullanan doktorlar, tıp literatürüne girmek için başvuruda bulundu.

SAĞLIK HABERLERİ