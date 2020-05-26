''Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu''
Türkiye genelinde corona virüs nedeniyle son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı 4 bin 369 oldu. Bir günde ortaya çıkan vaka sayısı 2 günün ardından yeniden binin altına düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu" dedi.
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NTV 26.05.2020 - 09:12| Son Güncelleme : 26.05.2020 - 11:11
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