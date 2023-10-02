Eris yeni salgına neden olur mu? (Risk grupları için alınması gereken önlemler)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 ve Eris varyantının seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Toplu bir aşı kampanyası ya da kapanma benzeri tedbirler asla uygulanmayacak. Covid-19, artık griple nasıl mücadele ediliyorsa tıpkı öyle mücadele edilecek bir hastalıktır. 85 milyon müsterih olsun." dedi. Peki, Covid vakalarında artış var mı? Risk grupları için neler yapılabilir? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal, NTV yayınında merak edilen soruları yanıtladı.
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