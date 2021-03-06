Gargara ile corona virüs testi geliştirildi

Türk bilim insanları yeni bir corona virüs test kiti geliştirdi. Türkiyede geliştirilen ağız gargarasıyla corona virüs testi, yurtdışından talep görmeye başladı. Bu yöntemde çubuk ile burundan örnek almak yerine ağız çalkalandıktan sonra elde edilen suda test yapılıyor. Yapılan çalışmanın sonuçlarına göre bu yöntemle alınan sonuç 20 kat daha güvenilir. Test kitinin Türkiyede kullanımı için onay bekleniyor. Haber: Pınar İlik Üçer
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NTV 06.03.2021 - 10:26| Son Güncelleme : 06.03.2021 - 10:29
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