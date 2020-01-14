Grip hangi durumlarda öldürücü oluyor? (İşte ağır grip vakalarında yapılması gerekenler...)
İstanbul Beylikdüzü'nde 2 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuk grip nedeniyle hayatlarını kaybetti. İddia iki çocuğun da hastaneye getirildiği sırada öldüğü yönünde. Sağlık Bakanlığı devrede. Peki grip nasıl öldürücü olur ve ağır grip vakalarında yapılması gerekenler neler? Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış, canlı yayında konuya ilişkin soruları yanıtladı.
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