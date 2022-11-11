Haftalarca geçmeyen öksürük! Öksürük neden geçmiyor? Ne yapmak lazım?
Son günlerde öksürük çok yaygın. Birçok kişi haftalarca geçmeyen öksürükten şikayet ediyor. Öksürüğün nedeni virüsler. Hatta bazen aynı anda hasta eden birden fazla virüs. Peki bu kadar uzun süre geçmemesinin nedeni ne? Önüne geçmek ya da daha hızlı iyileşmek için yapılabilecek bir şey var mı? Bir uzmana sorduk... Haber: Melike Şahin
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