Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 4 branşta doktor kalmadı
Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi son aylarda peşpeşe ayrılan doktorlarla gündemde... Şu anda tıp fakültesinde göğüs cerrahı, patoloji uzmanı, onkolog ve nefrolog yok... Kadro var ancak doldurulamıyor. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Çiftçi, boş kadroların, mecburi hizmetini yapması gereken doktorlarla doldurulmasının teklif edildiğini söyledi ve Sağlık Bakanlığı’nda hazırlanan çalışmanın ayrıntılarını NTV’ye anlattı. (Haber:Melike Şahin)
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