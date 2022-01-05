Hastanelerde Omicron yoğunluğu: Önümüzdeki iki aya dikkat
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de vaka sayısındaki artış devam ediyor. Tabloda aylar öncesine geri dönüldü ve vaka sayısı 3 haftada 3’e katlanarak 54 binin üstüne çıktı. Üstelik kısa süre içinde 100 bin vaka sayısının aşılacağı öngörülüyor. NTV yayınına katılan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, hastanelerdeki durumu anlattı ve önümüzdeki iki aya dikkat çekti.
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