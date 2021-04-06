Hastanelerde yer bulmak zorlaştı: ‘‘Lütfen, durum çok ciddi’’
Corona virüs vaka sayısı da hayatını kaybedenlerin sayısı da günden güne artıyor. Dün açıklanan tabloya göre vaka artış oranı bir ayda yüzde 276... Hal böyle olunca hastanelerde yer bulmak zorlaştı. Yoğun bakımlar ise alarm veriyor. Sadece kamu hastanelerinde değil özel hastanelerde de artık kapasite dolmak üzere... Özel Hastaneler Birliği Başkanı Reşat Bahat, ‘‘İstanbul'da yüzde 10 kapasitemiz kaldı, ondan sonra taşma noktasına gideriz’’ diyor. (Haber:Melike Şahin)
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NTV 06.04.2021 - 14:14| Son Güncelleme : 06.04.2021 - 14:37
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