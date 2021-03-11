Hemşire ninnisinden anne kucağına (35 günlükken yoğun bakıma girmişti)
Annesi "Büyükler dayanamıyor sen nasıl dayanacaksın?" diye ağlarken, babası virüsü eve getirmesinin vicdan azabıyla eşinden gizli gizli ağlıyordu. Çünkü ailede anne, baba, abla ve 1 aylık bebeğin testi pozitif çıkmıştı. Amina bebek 35 günlükken girdiği yoğun bakımdan 15 gün sonra çıktı. Onu pamuklara saran hemşirenin bakımı ve sevgisiyle iyileşti. Artık 10 aylık... Aile üyeleri Covid-19'la geçen günleri hala gözyaşlarıyla hatırlıyor ve hastalıktan hala korkuyor. (Haber:Melike Şahin)
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NTV 11.03.2021 - 11:17| Son Güncelleme : 11.03.2021 - 12:15
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