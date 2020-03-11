Her iki kişiden biri yatağa telefonuyla giriyor (Türkiye'nin uyku alışkanlıkları)
Türkiye'de her iki kişiden biri yatağa telefonuyla giriyor. Ancak telefonla zaman geçirmek uyku kalitesini bozuyor. Bin 300 kişiyle yapılan araştırma Türkiye'nin uyku alışkanlıklarını ortaya koydu. İşte ayrıntılar... (Kamera: Hüseyin Eroğlu, NTV Haber)
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11.03.2020 - 11:50| Son Güncelleme : 11.03.2020 - 11:59
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