Herkesin merak ettiği soru: Hangi diyet? (İşte yanıtı)

NTV’de yayınlanan 'Yaşasın Hayat' programında, herkesin merak ettiği bir konu olan diyet konuşuldu. "Hangi diyet?”"diye sorulan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yantıına, "Zayıflama uzmanıyım diyen doktorların tezgahına düşmeyin..." uyarısını da ekledi.

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