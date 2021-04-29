Hindistan varyantı uyarısı: ‘‘Çok önemli. Büyük bir tehlikeyi barındırabilir’’
Yüksek vaka sayıları ve ölümlerle salgının kontrolden çıktığı Hindistan’ı tüm dünya endişeyle izliyor. İstanbul’da Hindistan varyantı olduğu tespit edilmiş 5 vaka var. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof.Dr. Sıla Akhan, mevcut mutasyonların birleşiminden oluşan Hindistan mutasyonuna karşı çok dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı ve ‘‘Çok önemli. Çok büyük bir tehlikeyi barındırabilir. 4. dalganın yolunu açmasın. Bütünüyle buna yoğunlaşıp önlemleri sıkılaştırmamız gerekir’’ dedi. (Haber:Melike Şahin)
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NTV 29.04.2021 - 13:17| Son Güncelleme : 29.04.2021 - 13:40
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