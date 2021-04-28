İki doz arasındaki süre uzatılacak mı? (100 milyon doz Sinovac aşısı gelmedi)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac firmasının göndermesi gereken 100 milyon doz aşıyı göndermediğini açıkladı. Mevcut Sinovac aşıları ikinci doz sırası gelenlerde kullanılıyor, ilk dozlar içinse yalnızca BioNTech aşısı için randevu veriliyor. Peki aşılama hızının artırılması için BioNTech aşısının iki dozu arasındaki 28 günlük süre uzatılacak mı? Daha fazla kişiyi aşılayabilmek için BioNTech tek doz uygulanabilir mi? NTV ekibinden Melike Şahin, bu soruların yanıtlarını Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Nurettin Yiyit'le konuştu.
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NTV 28.04.2021 - 15:06| Son Güncelleme : 28.04.2021 - 15:26
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