İngiliz cerrah eldiven konusunda uyardı

Doktorlar halkı, eldiven kullanımı konusunda uyarıyor. Eldivenlerin daha cok virüs ve bakterileri yayabileceğine dikkat çekiliyor. İngiliz cerrah Karan Raj bu konuda halkı uyarmak için bir video çekip sosyal medyada yayınladı.

NTV 10.04.2020 - 08:18 | Son Güncelleme : 10.04.2020 - 13:11

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