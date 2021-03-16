İstanbul için ürküten tahmin: ‘‘Kırmızıya dönüşmesi kaçınılmaz’’
Salgınla mücadelede vaka yoğunluk haritası dün akşam güncellendi. Karadeniz ve Marmara bölgelerindeki illerde vaka yoğunluklarındaki artış sürdü. İstanbul'da da dikkat çekici bir artış var. Geçen hafta her yüz bin kişiden 111,57'sinde virüs tespit edilirken bu oran 178,75'e yükseldi. NTV yayınına katılan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof Dr. İftihar Köksal'a göre, ikinci normalleşmenin vakalara etkisi henüz görülmedi. Ve bu gidişle İstanbul'un risk haritasında kırmızıya dönüşü kaçınılmaz...
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NTV 16.03.2021 - 09:52| Son Güncelleme : 16.03.2021 - 10:25
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