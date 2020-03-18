İtalyan doktor salgını anlattı

Corona virüs salgınından gelen son verilere bakıldığında İtalya'nın salgının yeni merkez üssü olduğunu söyleyebiliyoruz. Ülkede özellikle yoğun bakımlar kapasitelerinin üzerinde hasta kabul etmek zorunda kalıyor. italya'da bir hastanenin yoğun bakım ünitesinin başında bulunan Doktor Luca Lorini yaşadıklarını anlattı.
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NTV Haber 18.03.2020 - 20:34| Son Güncelleme : 18.03.2020 - 20:44
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