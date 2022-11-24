İzmir’de hasta yakınından sağlık çalışanına saldırı
İzmir Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bir hasta yakını, tartıştığı sağlık çalışanına saldırdı. İddiaya göre, operasyona alınan bir hastanın yakını ile danışmada çalışan personel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakını personelin üzerine yürüyüp yumruk attı ve kolundan ısırdı. Diğer hasta yakınlarının araya girmesiyle kavga sona erdi.
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