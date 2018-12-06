Kadavradan ilk rahim naklini yapan Prof. Ömer Özkan NTV'ye konuştu: İkinci kez deneme yapacağız

06.12.2018 - 12:42

Ölü bir donörden yapılan rahim naklinden sonra ilk canlı bebek doğumunun Brezilya'da başarıldığı, bir tıp dergisinde yer alan bir yazıyla açıklandı. Ölü donörlerden rahim nakli ameliyatlarının daha önce Türkiye, ABD, Kanada ve Çek Cumhuriyeti'nde 10 kez yapıldığı ancak hiçbirinde canlı bebek doğumunun başarılamadığı belirtildi. Kadavradan rahim nakli ameliyatları daha önce ABD, Kanada, Çekya ve Türkiye'de 10 kez yapıldı. Ancak hiçbirinde canlı bebek doğumu olmadı. Dünyada kadavradan rahim naklini yapan ilk ekibin başındaki isim olan Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Prof. Dr. Ömer Özkan, NTV ekiibinden Sibel Atasoy'un konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Derya Sert adlı hastasına ikinci kez deneme yapacaklarını söyledi.