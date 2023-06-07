Kalp hastalarına yapay zeka takibi

Kalp yetersizliği hastalarının durumunun takip edilmesi ve hastalığın gidişatının öngörülmesi için yapay zekadan yararlanılması amaçlanıyor. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin çalışması henüz proje aşamasında. Her şey yolunda giderse kalp yetersizliği hastalarının tedavisi için önemli bir adım olacak.

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