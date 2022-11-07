Kalp krizi ile karıştırılan ‘Kırık Kalp Sendromu’ nedir?
NTV’de yayınlanan Zincirleme Reaksiyon programında ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, kalp krizi ile benzer belirtiler gösteren ‘Kırık Kalp Sendromu’nun nedenlerini anlattı. Bu sendromun çoğunlukla kadınlarda görüldüğüne dikkat çeken Sönmez, sporun kalp sağlığı için tek başına yeterli olmadığını da vurguladı ve iki hormona çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
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