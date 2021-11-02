Kamerunlu siyam ikizleri İstanbul’da ayrıldı: Operasyon 27 saat sürdü

Birbirlerine belden aşağı yapışık olarak dünyaya gelen Kamerunlu siyam ikizi bebekler, Türkiye’de 27 saat süren bir ameliyatla ayrıldılar. Elizabeth ve Mary şu anda 16 aylıklar ve aynı bedende başladıkları hayatlarına ayrı bedenlerde devam ediyorlar. (Haber:Melike Şahin Kamera:Önder Gündoğdu)

Haberler - NTV 02.11.2021 - 17:10 | Son Güncelleme : 02.11.2021 - 17:51

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