Kan merkezlerinde virüs tedbirleri

Corona virüsle mücadelede immun plazma tedavisi gündemde. İyileşmiş hastalar, semptomlarının düzelmesinin ardından 14 gün sonra, kan bağışında bulunabiliyordu. Sağlık Bakanlığı, kan merkezlerinde alınacak önlemlere ilişkin, yeni bir rehber yayımladı. Rehberde bu süre, 28 güne çıkarıldı. (Öykü Tüccar, NTV Haber)
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NTV 22.04.2020 - 14:43| Son Güncelleme : 22.04.2020 - 15:36
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