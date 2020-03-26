Kanser hastaları corona virüsten nasıl korunmalı? (Doç. Dr. Özlem Sönmez NTV'de yanıtladı)

Çok dikkat etmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde özellikle bağışıklığı düşük kişiler dikkat etmek zorunda. Onlar arasında kemoterapi gören hastalar var. Peki bu süreçte tedaviler nasıl devam ettirilmeli? Hangi durumlarda tedaviler ertelenebilir? Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Sönmez bu soruların NTV yayınında yanıtını verdi.

NTV 26.03.2020 - 12:00 | Son Güncelleme : 26.03.2020 - 12:57

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