Kansere karşı "moleküler kırıcı" (Kemoterapinin yerini alır mı?)
ABD'de bilim insanları, nanoteknoloji sayesinde kemoterapiye alternatif olabilecek "moleküler kırıcılar" adını verdikleri kanser tedavisi geliştirdi. Söz konusu tedavinin, kemoterapiye kıyasla çok daha az yan etkiye yol açacağı belirtiliyor. Peki, "moleküler kırıcılar" ileride kemoterapinin yerini alabilir mi? Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Atakan Demir, NTV yayınında merak edilen soruları yanıtladı.
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