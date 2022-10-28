Kanserle mücadelede hedef: İlk hücre

Dünyada her yıl kanser araştırmalarına milyarlarca dolar para harcanıyor. Biliminsanları tedavi teknikleri için çalışmalarını sürdürürken Kolombiya Üniversitesi'nden Azra Raza "yöntem son hücreyi öldürmek değil, ilk hücreye ulaşmak olmalı" diyor.. Geçen hafta Türkiye'ye gelen Azra Raza kanserle mücadelede bakış açısının neden değiştirilmesi gerektiğini NTV'ye anlattı.

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