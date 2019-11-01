Kızamık bağışıklık sistemini tahrip ediyor mu?

Bilim insanları kızamık hastalığının sanılandan çok daha büyük bir tehlike oluşturduğunu açıkladı. İngiliz ve ABD'li araştırmacılar kızamık virüsünün bağışıklık sisteminin hafızasını da sildiğini ortaya çıkardı.

01.11.2019 - 15:21

Bilim insanları kızamık hastalığının sanılandan çok daha büyük bir tehlike oluşturduğunu açıkladı. İngiliz ve ABD'li araştırmacılar kızamık virüsünün bağışıklık sisteminin hafızasını da sildiğini ortaya çıkardı.

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