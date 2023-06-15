Kızamık vakaları artıyor: Nedeni aşı karşıtlığı mı?
Türkiye'de bu yılın ilk 2 ayında 343 kızamık vakası görüldü. Kızamık nedeniyle bu yıl İstanbul'da 2 çocuk hayatını kaybetti. Uzmanlara göre bu bir salgının en büyük nedeni aşı karşıtlığı. Üstelik düşen aşılama oranları nedeniyle yalnızca aşısız çocuklar değil aşı olanlar da risk altında. Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, NTV ekibinden Melike Şahin'in konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
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