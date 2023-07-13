Kuduz, aşıya rağmen ölüme yol açabilir mi? (Kuduz şüphesinde yapılması gerekenler)
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 1 ay önce köpeğinin ısırması sonucu kuduz tedavisi gören mimar Lütfü Seray hayatını kaybetti. Peki kuduz, hangi durumlarda ölümcül? Aşı ne kadar etkili? Kuduz şüphesi durumunda ne yapılmalı? Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan, NTV yayınında merak edilen soruları yanıtladı.
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