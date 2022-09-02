Mahkemeden emsal HPV aşısı kararı

Rahim ağzı kanseri kadınlarda en sık görülen 4. kanser türü. Bu kansere neden olan HPV virüsüne karşı etkili olan aşının 3 dozunun ücreti 2 bin 979 lira ve SGK tarafından karşılanmıyor. Mahkeme emsal olabilecek bir karar aldı ve öğrenci Yağmur Varkal aşı ücretinin SGK tarafından karşılanması için açtığı davayı kazandı.

Haberler - NTV Haber 02.09.2022 - 05:36 | Son Güncelleme : 02.09.2022 - 05:42

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