''Maske gereksiz'' görüşü değişiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan yeni bir araştırma; öksürüğün altı, hapşırığın sekiz metre öteye damlacık taşıyabildiğini ortaya koydu. Yeni bilgiler ışığında hem ABD hem de DSÖ maske takmanın herkes için gerekli olup olmadığını değerlendirecek. Salgının başından beri uzmanların üzerine farklı görüşler dile getirdiği maske kullanımını NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe aktardı.

NTV Haber 02.04.2020 - 16:13 | Son Güncelleme : 02.04.2020 - 16:51

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