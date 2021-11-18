Maske gibi dezenfektan da unutuldu

Vakalar uzun bir süredir 20 binlerde seyrediyor. Bununla birlikte maske mesafe gibi tedbirlerde de rehavet var. Dezenfektan kullanımında da ciddi bir düşüş söz konusu. Toptancılar, satışların durma noktasına geldiğini söylüyor.
Haber: Korhan Varol Kamera: Cumhur Çatkaya

Haberler - NTV Haber 18.11.2021 - 20:24 | Son Güncelleme : 18.11.2021 - 20:48

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