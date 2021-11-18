Maske gibi dezenfektan da unutuldu

Vakalar uzun bir süredir 20 binlerde seyrediyor. Bununla birlikte maske mesafe gibi tedbirlerde de rehavet var. Dezenfektan kullanımında da ciddi bir düşüş söz konusu. Toptancılar, satışların durma noktasına geldiğini söylüyor. Haber: Korhan Varol Kamera: Cumhur Çatkaya
Abone ol
Paylaş
Haberler -
NTV Haber 18.11.2021 - 20:24| Son Güncelleme : 18.11.2021 - 20:48
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.