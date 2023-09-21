Meme kanseri tedavisi sonrası anne oldu

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde kanser hastası bir kadının kemoterapiden önce yumurtalık dokusu donduruldu. Tedavi sonrası menopoza giren kadın yumurtalık dokusunun nakledilmesiyle yeniden üreme fonksiyonlarını kazandı ve anne oldu. NTV ekibinden Melike Şahin, Cerrahpaşa'da işlemi gerçekleştiren ekibin lideri Prof. Dr. İsmail Çepni ve bu sürecin kahramanı anne Hilal Gündüz ile konuştu.

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