Molnupiravir’i kimler kullanabilir?

Türkiye’de corona virüse karşı antiviral ilaç ilk kez devreye girdi. Amerika Birleşik Devletleri’nde üretilen Molnupiravir dağıtılmaya başlandı. Peki bu ilacı kimler kullanabilir ve etkileri neler? Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr.Pelin Uysal, ilaca erken başlamanın önemine vurgu yaparak ‘‘Virüsün RNA’sına girerek kendi kendini kopyalama özelliğini yani çoğalmasını etkiliyor’’ dedi. (Haber:Melike Şahin)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.