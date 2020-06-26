Mucize doğuma giren doktor anlattı

Antalya'da rahim nakli yapılan bir kadın anne oldu. Peki o mucize doğum sırasında neler yaşandı? Doktorlar ne hissetti, anne ve baba neler yaşadı?. O ameliyata katılan doktorlardan Profesör İnanç Mendilcioğlu NTV'nin sorularını yanıtladı.

NTV Haber 26.06.2020 - 13:08 | Son Güncelleme : 26.06.2020 - 13:27

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