Nakil rahimle ikinci bebek

Nakil ameliyatlarıyla tıp dünyasında birçok başarıya imza atan Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde sevindirici bir gelişme daha oldu. Türkiye'de kadavradan rahim nakli yapılan ikinci hasta olan Havva Erdem bebeğini kucağına aldı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibin başındaki isim Prof. Dr. Ömer Özkan süreci anlattı.
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